Двое полицейских отвезли на кладбище и избили задержанного – обоим сообщили о подозрении (фото)

В ГБР расследуют дело о превышении полномочий черкасскими полицейскими.

В Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного накануне мужчину. Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

Читайте такжеНа Кировоградщине задержали экс-сотрудника СБУ, избившего посетителя кафеОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Полицейским грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове СБУ задержала на взятке заместителя начальника следствия управления Нацполиции.