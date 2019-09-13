Двое полицейских отвезли на кладбище и избили задержанного – обоим сообщили о подозрении (фото)
В Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного накануне мужчину. Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.
Читайте такжеНа Кировоградщине задержали экс-сотрудника СБУ, избившего посетителя кафеОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР).
Отмечается, что сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.
Полицейским грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове СБУ задержала на взятке заместителя начальника следствия управления Нацполиции.