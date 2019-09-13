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Двое полицейских отвезли на кладбище и избили задержанного – обоим сообщили о подозрении (фото)

14:24, 13 сентября 2019
Происшествия
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Решается вопрос об аресте подозреваемых полицейских / фото ГБР

В Черкассах двое оперуполномоченных местного отдела полиции отвезли на кладбище и избили задержанного накануне мужчину. Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

Читайте такжеНа Кировоградщине задержали экс-сотрудника СБУ, избившего посетителя кафеОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Полицейским грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полицейским грозит до восьми лет тюрьмы / фото ГБР

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове СБУ задержала на взятке заместителя начальника следствия управления Нацполиции.

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Теги: #полиция#ГБРпогода в Черкассах