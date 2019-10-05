На Днепропетровщине отец школьника вмешался в детский конфликт и избил пятиклассника

Мужчине грозит тюрьма.

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина ударил в лицо 11-летнего школьника, в результате чего ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений малолетнему парню, передает отдел коммуникации криворожской полиции.

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По информации полиции, инцидент случился 1 октября недалеко от одной из местных школ. Между двумя учениками по дороге домой возник конфликт, в который вмешался отец одного из участников, ударив оппонента – 11-летнего школьника – в лицо.

Местные СМИ сообщают, что пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», у парня синяки на лице.

Сейчас выясняются все обстоятельства дела.

В рамках уголовного производства, начатого по предварительной правовой квалификацией, предусмотренной ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленные легкие телесные повреждения).

Как сообщал УНИАН, в Днепре счастливый отец разрисовал автомобиль в честь рождения сына.