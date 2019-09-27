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"Ура! я папа": в Днепре мужчина разрисовал автомобиль в честь рождения сына (фото)

11:14, 27 сентября 2019
Курьёзы
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Надписи мужчина оформил в красно-синих тонах / Виктория Ломоносова/Facebook

Об этом сообщила Виктория Ломоносова в группе "12 Квартал Днепра" в Facebook.

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С одной стороны автомобиля Mazda появилась надпись "Любимая, спасибо за сына", с другой – "Ура! Я отец", а на капоте еще одно "Ура!" и куча смайликов.

Все это мужчина оформил в красно-синих тонах.

Единственное, за что переживают местные жители, чтобы отец и владелец машины оказались одним человеком.

Фото: Виктория Ломоносова/Facebook

Как сообщал УНИАН, девушка, которая написала в Мелитополе на авто фразу "позвони, я беременная", просто пошутила.

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Теги: #Днепрпогода в Днепре