"Ура! я папа": в Днепре мужчина разрисовал автомобиль в честь рождения сына (фото)
11:14, 27 сентября 2019Курьёзы
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Местные жители надеются, что счастливый отец и владелец автомобиля – это один человек
Надписи мужчина оформил в красно-синих тонах / Виктория Ломоносова/Facebook
В Днепре счастливый отец разрисовал автомобиль в честь рождения сына.
Об этом сообщила Виктория Ломоносова в группе "12 Квартал Днепра" в Facebook.
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С одной стороны автомобиля Mazda появилась надпись "Любимая, спасибо за сына", с другой – "Ура! Я отец", а на капоте еще одно "Ура!" и куча смайликов.
Все это мужчина оформил в красно-синих тонах.
Единственное, за что переживают местные жители, чтобы отец и владелец машины оказались одним человеком.
Фото: Виктория Ломоносова/Facebook
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