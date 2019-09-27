"Ура! я папа": в Днепре мужчина разрисовал автомобиль в честь рождения сына (фото)

Местные жители надеются, что счастливый отец и владелец автомобиля – это один человек

В Днепре счастливый отец разрисовал автомобиль в честь рождения сына.

Об этом сообщила Виктория Ломоносова в группе "12 Квартал Днепра" в Facebook.

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С одной стороны автомобиля Mazda появилась надпись "Любимая, спасибо за сына", с другой – "Ура! Я отец", а на капоте еще одно "Ура!" и куча смайликов.

Все это мужчина оформил в красно-синих тонах.

Единственное, за что переживают местные жители, чтобы отец и владелец машины оказались одним человеком.

Как сообщал УНИАН, девушка, которая написала в Мелитополе на авто фразу "позвони, я беременная", просто пошутила.