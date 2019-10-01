Из полиции Полтавы уволили сержанта, который пьяным напал на женщину и избил студента

Полицейского уволили по результатам служебного расследования.

Полтавского полицейского, которого обвиняют в нападении на женщину и избиении 17-летнего студента, уволили со службы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

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Отмечается, что сержант уволен 1 октября по результатам служебного расследования, инициированного руководителем полиции области.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Полтаве на улице Небесной Сотни сотрудник правоохранительных органов с приятелем в нетрезвом состоянии приставал к женщине, а также напал на студента, отбив ему битой селезенку.

Участником конфликта оказался сотрудник батальона патрульной службы полиции особого назначения «Полтава». 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и преимущественно служил в зоне АТО и ООС.