В Полтаве пьяный коп с приятелем напал на женщину, а студенту отбил селезенку (видео)

Один из пострадавших – 17-летний Максим – от удара бейсбольной битой получил разрыв селезенки. Ему сделали операции, сейчас он находится в больнице.

В Полтаве в воскресенье, 29 сентября, на улице Небесной Сотни сотрудник правоохранительных органов с приятелем в нетрезвом состоянии приставал к женщине, а также напал на студента, отбив ему битой селезенку.

По словам пресс-секретаря полиции Полтавской области Юрия Сулаева, защитить женщину пытался прохожий, за что и был избит злоумышленниками. На помощь жене вышел ее муж, выстрелив вверх из устройства для отстрела резиновых пуль, которым владеет на законных основаниях. Через несколько минут на место происшествия приехала полиция.

Руководитель общественной организации "Украинская академия лидерства" Роман Тычкивский написал в Facebook, что нападение произошло также на двух студентов академии. Один из них – 17-летний Максим – от удара бейсбольной битой получил разрыв селезенки. Ему сделали операции, и он сейчас находится в больнице.

Руководитель полиции Полтавщины Андрей Замахин заявил, что одним из нападавших оказался сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава".

В выписке из Единого реестра досудебных расследований, которую опубликовал Роман Тычкивский, отмечается, что полицейского зовут Василий Твердлохлеб.

Открыто уголовное производство по статьям "умышленное тяжкое телесное повреждение" и "умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины. Дело будет расследовать Государственное бюро расследований.

Замахин заявил, что по его приказу назначено служебное расследование, после завершения которого решат, оставлять ли нападавшего на службе.