В Мариуполе школьница упала с недостроя и разбилась насмерть (видео)

Предварительная версия следствия – самоубийство.

В Мариуполе возле 9-этажного заброшенного здания нашли тело 14-летней девушки, которое имело признаки падения с высоты.

Как говорится в сюжете ТСН, школьницу разыскивали с субботы и нашли лишь накануне, 30 сентября.

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Предварительная версия следствия - самоубийство. Что именно могло подтолкнуть девушку наложить на себя руки, не сообщается. Известно, что у девушки умерла мать, воспитывала ее бабушка.

Рядом с недостроем находятся жилые дома и школа, однако никаких свидетелей падения не нашли.

Накануне в Киеве на Майдане парень пять часов угрожал спрыгнуть с крыши дома.