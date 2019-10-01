В Мариуполе школьница упала с недостроя и разбилась насмерть (видео)
13:04, 01 октября 2019Происшествия
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Предварительная версия следствия – самоубийство.
В Мариуполе погибла девушка-подросток / Скриншот - ТСН
В Мариуполе возле 9-этажного заброшенного здания нашли тело 14-летней девушки, которое имело признаки падения с высоты.
Как говорится в сюжете ТСН, школьницу разыскивали с субботы и нашли лишь накануне, 30 сентября.
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Предварительная версия следствия - самоубийство. Что именно могло подтолкнуть девушку наложить на себя руки, не сообщается. Известно, что у девушки умерла мать, воспитывала ее бабушка.
Рядом с недостроем находятся жилые дома и школа, однако никаких свидетелей падения не нашли.
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