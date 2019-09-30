В Киеве на Майдане парень пять часов угрожал спрыгнуть с крыши (видео)

Парень требовал, чтобы его показали по телеканалам.

Сегодня ночью в Киеве парень забрался на крышу дома по адресу Крещатик, 7/11 и в течение пяти часов угрожал спрыгнуть.

Об этом сообщает «Информатор».

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Парня заметили прохожие в воскресенье, 29 сентября, около 22:30. На место прибыли несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, спасатели ГСЧС и две «скорых». К юноше на крышу поднялись правоохранители, а территорию вокруг здания оцепили.

Парень требовал, чтобы его показали по телеканалам. Кроме того, он попросил полицейских усмирить людей внизу, кричавших ему обидные слова.

За время пребывания на крыше ему доставили еду и воду, а также вели с ним беседу. Около 3:15 парень таки спустился.

Позже он рассказал, что зовут его Евгений, но комментировать свой поступок отказался. Затем правоохранители передали его медикам, которые забрали юношу в ближайшую больницу для медосмотра. Детали происшествия и вину парня установит следствие.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 был обнаружен труп молодого парня.