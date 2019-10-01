В Черниговской области полиция задержала вандала, который повредил могилы бойцов АТО (фото)

Трижды судимый мужчина пренебрежительно относился к АТО и погибшим бойцам.

В Черниговской области полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в надругательстве над могилами бойцов антитеррористической операции на кладбище города Мена.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Согласно информации, в ночь на 21 сентября неизвестный злоумышленник на центральном кладбище Мены закрасил краской лица погибших бойцов АТО.

Были повреждены пять памятников. Во время розыскных мероприятий следователи вышли на след правонарушителя. В ходе обыска у подозреваемого изъяты одежда и нож со следами краски. Также есть показания свидетелей, которые видели мужчину на кладбище в тот день. Подозреваемым оказался трижды ранее судимый житель Сновска, который имел конфликт с законом в связи с нанесением тяжких телесных повреждений, покушением на убийство и поджогом церкви.

В частных разговорах подозреваемый неоднократно выражал пренебрежение к Революции достоинства и Антитеррористической операции, а погибших героев называл предателями.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) - наказывается ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет, или лишением свободы от четырех до семи лет.