В Харькове 79-летняя пенсионерка пыталась спуститься со второго этажа по простыням и погибла
16:32, 30 сентября 2019Происшествия
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Пожилая женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры.
Пенсионерка погибла, пытаясь спуститься по простыням / фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове женщина преклонного возраста погибла при попытке спуститься из окна второго этажа по связанным простыням.
Об этом сообщает областная полиция.
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Полицейские опросили очевидцев и установили, что 79-летняя жительница многоэтажки по улице Краснодарской спускалась со второго этажа вниз по простыням. Не удержавшись, она упала на землю. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.
По предварительной информации, женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры.
Как сообщал УНИАН, в Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-колясочницы, и сразу же расплатился за свое преступление. Когда выпрыгивал из окна, неудачно приземлился и сломал обе ноги.
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