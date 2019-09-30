В Харькове 79-летняя пенсионерка пыталась спуститься со второго этажа по простыням и погибла

Пожилая женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры.

В Харькове женщина преклонного возраста погибла при попытке спуститься из окна второго этажа по связанным простыням.

Об этом сообщает областная полиция.

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Полицейские опросили очевидцев и установили, что 79-летняя жительница многоэтажки по улице Краснодарской спускалась со второго этажа вниз по простыням. Не удержавшись, она упала на землю. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

По предварительной информации, женщина хотела выйти на улицу, но не нашла ключи от квартиры.

Как сообщал УНИАН, в Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-колясочницы, и сразу же расплатился за свое преступление. Когда выпрыгивал из окна, неудачно приземлился и сломал обе ноги.