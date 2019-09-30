Кара настигла: вор сломал ноги после ограбления семьи инвалидов (фото, видео)

В тот день дома не было никого. То, что в квартиру пробрался вор – обнаружили соседи.

В Харькове грабитель ограбил дом спортсменки-колясочницы, и сразу же расплатился за свое преступление. Когда выпрыгивал из окна, неудачно приземлился и сломал обе ноги.

Читайте такжеВ Одессе задержали иностранца, который расстрелял автомобиль и ограбил "Новую почту"Об этом пишет 24 канал.

Отмечается, что в тот день у спортсменки дома не было никого. Сама она была на соревнованиях, брат и мама – на работе. То, что в квартиру пробрался вор – обнаружили соседи.

«Когда начали звонить и кричать, что едет полиция, он выпрыгнул в мое окно. И, соответственно, Божья кара его настигла. Он выпал из окна и сломал себе обе ноги, – вспомнила пострадавшая Ольга Кравцова. – У меня истерика была. Ну, скажите, как, как можно ограбить семью, где трое инвалидов?!».

Во время обыска грабителя – денег не обнаружили. Он только плакал и просил о помощи. Однако, куда спрятал украденное – не сказал. Из квартиры исчезли 2,5 тысячи долларов и золотые украшения.

Как ранее сообщал УНИАН, в США полицейская Tesla разрядилась во время преследования подозреваемого.