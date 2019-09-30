Ждали под домом: толпа радикалов жестоко избила военного-гея

Адрес военного радикалам могли "слить" коллеги по работе.

28 сентября группа радикалов напала на ветерана ООС Василия Давыденко, который недавно сделал «каминг-аут» по поводу своей нетрадиционной ориентации.

Об этом в Facebook сообщил коллега пострадавшего Виктор Пилипенко.

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«Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п.. ар?". Эти крысы били в пах (такого даже гопота не делает), в голову, потом ногами. Впятером...», – пишет Пилипенко.

По его словам, Василия спасла его военная подготовка, но нападавшие успели порвать специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время российско-украинской войны.

«Противно то, что кто-то открыл его адрес проживания. Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута», – добавил собрат Давыденко.

На сегодня пострадавший ищет новый дом и работу.

«Я в отчаянии и разъяренный одновременно, что находятся говнюки, которые по-шакальи нападают на людей, достойно прошедших войну, защищая их от агрессора», – отметил Пилипенко.

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