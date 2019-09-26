В Николаеве иностранец порезал ножом свою девушку, а затем пытался бежать из города в парике и накладной бороде

Мужчина специально приехал в город, чтобы совершить нападение на женщину.

В Николаеве полиция задержала гражданина Германии, который нанес своей девушке пять ударов ножом в спину и пытался в парике и накладной бороде скрыться с места происшествия.

По сообщению Национальной полиции в Николаевской области, событие произошло 25 сентября около 22:00.

«В полицию поступило сообщение о том, что в помещении магазина в Заводском районе Николаева неизвестный мужчина нанес ножевые ранения женщине. Очевидцами происшествия стали пять мужчин, которые в этот момент находились рядом с магазином и видели, как из двора многоэтажки с криками о помощи выбежала пострадавшая, которую догонял злоумышленник», - сообщили в полиции.

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Пытаясь спастись от преследования, женщина забежала в помещение магазина. Вслед за ней туда проследовал и нападающий. Схватив пострадавшую, мужчина нанес ей несколько ударов ножом в спину, после чего выбежал из помещения и начал убегать.

«Немедленно сообщив о преступлении в полицию, граждане начали его догонять. И, как выяснилось, неподалеку от места преступления на него ожидал автомобиль такси. Свидетели дали описание внешности и во что был одет преступник. Одной из особых примет, на которую указали граждане, было то, что разыскиваемый носит темную бороду. Впоследствии выяснилось, что борода была искусственной, которую он, готовясь к преступлению, приобрел и использовал как средство маскировки», - отметили в полиции.

Преступника удалось задержать в течение шести минут. Разыскиваемое транспортное средство установили и заблокировали экипажи патрульной полиции на выезде из Николаева вблизи городского аэропорта.

Правоохранители изъяли куртку задержанного со следами крови, волосы и другие вещественные доказательства, которые фигурант во время движения выбрасывал из окна автомобиля.

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За покушение на умышленное убийство жительницы Николаева 51-летний иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. О задержании проинформировано посольство Германии.

Пострадавшая женщина в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у 30-летней женщины пять проникающих колото-резаных ранений в спину.

Досудебным следствием установлено, что между 51-летним подозреваемым и пострадавшей в течение года длились отношения. Накануне мужчина прибыл из Германии в Николаев для выяснения отношений. На встречу с любимой иностранец замаскировался и взял с собой нож.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Его действия квалифицируются как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины). Следствие продолжается. Вскоре суд должен избрать для подозреваемого меру пресечения. За совершенное уголовное правонарушение иностранцу грозит до пятнадцати лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 16 сентября напали на полицейского. Он в ответ применил оружие.