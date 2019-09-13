В Харькове нападающему на 12-летнюю школьницу объявили подозрение

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 34-летнему мужчине в совершении изнасилования несовершеннолетней (ч. 4 ст.152 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Ксению Мирошник.

Читайте такжеВ Харькове насильник 12-летнего ребенка зафильмовал свое преступление (видео)

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

«В течение дня в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей», — сообщает облпрокуратура.

По предварительным данным следствия, мужчина во время совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

12-летнюю школьницу, которая возвращалась домой с уроков, избил и изнасиловал неизвестный днем 11 сентября. Мать девушки дважды обращалась к полиции: сначала сообщила о том, что дочь не вернулась из школы, впоследствии, когда поиски уже начались, о том, что она сама пришла домой.

С ушибами и травмами девушку доставили в больницу. Ее состояние в полиции назвали стабильным.

12 сентября около 16.00 полицейские задержали предполагаемого нападавшего, безработного 34-летнего харьковчанина.

По словам начальника облуправления полиции Валерия Сокуренко, в телефоне задержанного имеется видеозапись, подтверждающая его причастность к преступлению.