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В Киеве возле цирка произошло двойное ДТП (фото)

18:21, 24 сентября 2019
Происшествия
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На площади Победы произошло двойное ДТП / фото Киев оперативный

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Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Двойное ДТП произошло на площади Победы, возле цирка. Пока оформляли уже типичную для этого перекрестка первую аварию, произошла такая же вторая в метре от первой", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Киева на окружной дороге Броваров произошла масштабная авария с пострадавшими.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве