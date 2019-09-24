В Киеве возле цирка произошло двойное ДТП (фото)
18:21, 24 сентября 2019Происшествия
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Пока оформляли уже типичную для этого перекрестка первую аварию, произошла такая же вторая в метре от первой.
На площади Победы произошло двойное ДТП / фото Киев оперативный
На площади Победы в Киеве в нескольких метрах друг от друга произошли два ДТП.
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Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.
"Двойное ДТП произошло на площади Победы, возле цирка. Пока оформляли уже типичную для этого перекрестка первую аварию, произошла такая же вторая в метре от первой", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Как сообщал УНИАН, сегодня возле Киева на окружной дороге Броваров произошла масштабная авария с пострадавшими.
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