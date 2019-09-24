В Киеве возле цирка произошло двойное ДТП (фото)

Пока оформляли уже типичную для этого перекрестка первую аварию, произошла такая же вторая в метре от первой.

На площади Победы в Киеве в нескольких метрах друг от друга произошли два ДТП. Читайте такжеВ Днепре Chevrolet на скорости 200 километров в час влетел в столб (видео) Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook. "Двойное ДТП произошло на площади Победы, возле цирка. Пока оформляли уже типичную для этого перекрестка первую аварию, произошла такая же вторая в метре от первой", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет. Как сообщал УНИАН, сегодня возле Киева на окружной дороге Броваров произошла масштабная авария с пострадавшими.

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