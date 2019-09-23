В Киеве из-за пожара на складах загорелось офисное здание (видео)

В 01:42 пожар площадью 700 кв. м был локализован, а в 02:52 - ликвидирован.

В Киеве в ночь на понедельник, 23 сентября, из-за пожара на складах загорелось офисное здание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Сообщение о возгорании в офисном помещении на ул. Деревообрабатывающей, находящейся в Голосеевском районе, в пожарноую часть поступило 22 сентября в 22:26.

Как оказалось, произошло возгорание в одноэтажном производственно-складском здании с распространением огня на рядом стоящее 4-этажное офисное здание. В 01:42 пожар площадью 700 кв. м был локализован, а в 02:52 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава.

Во время пожара погибших и травмированных не было.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Киеве по адресу улица Вискозная, 2 произошел масштабный пожар - горели цистерны с топливом. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Жители окрестных районов видели зарева и слышали звуки взрывов.