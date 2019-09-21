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В Черновцах пьяный водитель попал в ДТП и пытался скрыться, устроив стрельбу (фото)

02:34, 21 сентября 2019
Происшествия
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Водитель врезался в витрину лотерейного заведения / фото facebook.com/patrolpolicecv

Днем на одной из улиц города автомобиль Mitsubishi на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения, сообщает ТСН.

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Аварию увидела супружеская пара копов, которые были не на службе. Муж, инспектор первой роты патрульной полиции Черновцов, направился к водителю и увидел, что тот собирается убежать с места аварии. Полицейский предупредил его не делать этого, на что водитель достал пистолет и перезарядил его.

Инспектор пытался обезвредить водителя, в момент когда применил к нему навыки рукопашного боя, тот выстрелил в воздух. Пистолет выбили из рук водителя очевидцы, которые подбежали на помощь патрульному. Его жена в то время вызвала скорую и экипаж полиции.

Позже водителя проверили на алкоголь. Экспертиза показала 0,73 промилле. Его задержали и передали следственно-оперативной группе.

фото facebook.com/patrolpolicecv

Ранее УНИАН сообщал, что ночью 18 сентября во Львове задержали пьяного водителя, который скрылся с места двух аварий, что сам и устроил.

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Теги: #Черновцы#ДТП