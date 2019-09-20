В Луцке горело старинное здание военного госпиталя, эвакуировали более 90 больных и персонал (фото, видео)

Луцкий гарнизонный военный госпиталь размещается в здании 18-го века, является памятником архитектуры национального значения.

В Луцке во время пожара в гарнизонном военном госпитале сгорели 500 квадратных метров перекрытия крыши, были эвакуированы более 90 больных и 11 работников заведения.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Волынской области, сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской, поступило сегодня, 20 сентября, в 02:25.

На место вызова прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города.

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«По внешним признакам установлено, что пожаром охвачена кровля больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров. Был объявлен 3-й номер вызова, согласно которому на месте происшествия сосредоточены 12 единиц пожарно-спасательной техники из всех трех подразделений службы «101» областного центра, также 6-й ГПСЧ г. Киверцы и 3-й ГПСЧ г. Рожище, оперативно координационного центра Управления ГСЧС в Волынской области», - отметили в сообщении.

В целом спасатели эвакуировали 91 пациента госпиталя, из них 7 больных - в тяжелом состоянии, и 11 работников этого учреждения. В настоящее время пациентыгоспиталя размещены в Луцкой городской клинической больницы. Пострадавших нет.

В 5 часов утра пожар был ликвидирован. На месте происшествия работает специальная комиссия.

Как пишут местные СМИ, к эвакуации больных присоединились также таксисты, которые бесплатно перевозили больных в городскую больницу Луцка.

Справка. Луцкий гарнизонный военный госпиталь размещается в памятнике архитектуры национального значения - монастыре ордена тринитариев, который был учрежден в Киеве в 1717 году. Вероятно, что монастырь был построен примерно в 1729 году, а перед тем на этом месте стоял православный храм Святого Михаила (15 век).