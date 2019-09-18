Личный мотив и бизнес: названы версии убийства чиновника в Акимовке

Политический мотив убийства на данный момент полиция не рассматривает.

Полиция отрабатывает две основные версии убийства заместителя главы Акимовской Объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова, связанные с его личной жизнью и коммерческой деятельностью.

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции в Запорожье заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, на данный момент полицейские не рассматривают политический мотив убийства, отрабатываются версии, связанные с личной жизнью и коммерческой деятельностью убитого.

«Рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью, коммерческой деятельностью, политической версии пока нет», - заявил Князев.

Кроме того, глава НПУ подтвердил информацию об обнаруженном сгоревшем автомобиле, на котором могли скрываться преступники, а также оружии, из которого, предположительно, был убит Кириллов.

Также Князев сообщил, что новоназначенный глава ГУНП в Запорожской области Николай Лушпиенко отправится в Акимовку и проведет оперативное совещание с личным составом полиции.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в 8.30 в пгт Акимовка Запорожской области неизвестный расстрелял, предположительно, из автомата Калашникова заместителя главы Акимовской ОТГ Дмитрия Кириллова. Убийство было совершено на ступеньках поселкового совета.

В Запорожской области введен план «Сирена».