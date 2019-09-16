Столкновение микроавтобусов в Одесской области: в больнице - 19 человек (видео)

По предварительным данным, первый бус притормозил, а второй на полной скорости врезался в него.

В поселке Шабо Одесской области столкнулись два пассажирских микроавтобуса, в результате чего пострадали 19 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Автобусы "Богдан" и "Эталон" ехали в одном направлении. Предварительно установлено, что первый бус притормозил, а второй на полной скорости врезался в него.

Сейчас известно о 19 пострадавших, которых доставили в больницу Белгород-Днестровского. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Однако точное количество травмированных еще уточняют.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе в результате столкновения маршрутки и троллейбуса пострадали 7 человек.