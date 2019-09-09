В Одессе при столкновении маршрутки и троллейбуса пострадали семь человек (фото)
20:48, 09 сентября 2019Происшествия
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ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
В больницу после аварии обратились семь человек / фото Думская
Сегодня в Одессе при столкновении маршрутки и троллейбуса пострадали 7 человек.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.
«С места происшествия в больницу доставили 5 человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще 2 человека», - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, в центре Одессы маршрутка столкнулась с троллейбусом. Патрульная полиция сообщила, что количество пострадавших устанавливается.
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