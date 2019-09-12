Взрывы боеприпасов в Калиновке: военная прокуратура открыла производство

Дело расследуется по статье "халатное отношение к военной службе".

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины открыла уголовное производство в связи с пожаром и последующей детонацией боеприпасов на территории военного склада арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновском районе Винницкой области.

Читайте такжеПожар на арсенале в Калиновке: Генштаб обнародовал фото с места событийОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье о «халатном отношении к военной службе».

Сейчас военные прокуроры проводят неотложные следственные действия, осмотр места происшествия с привлечением специалистов и опрашивают свидетелей.

Предварительно установлено, что 11 сентября около 11:40 на технической территории арсенала в районе открытой площадки состоялось около шести взрывов боеприпасов, которые подлежали утилизации. Возможная причина – возгорание сухой травы.

«На этой территории не было закончено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляла около 150-200 метров», – говорится в сообщении прокуратуры.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 сентября в Минобороны заявили, что из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорванных боеприпасов в Калиновке сдетонировали шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого 26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, которые повлекли за собой разрушения жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.