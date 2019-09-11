Взрывы снарядов в Калиновке: Генштаб ВСУ отчитывается о ликвидации пожара на военных складах

Местами наблюдаются единичные задымление территории.

Очаги возгорания на территории арсенала в Калиновке Винницкой области ликвидированы.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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"Оперативной группой во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ осуществлен облет территории арсенала в пгт Калиновка. По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымление территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ. Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, в Минобороны заявили, что из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорванных боеприпасов, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины в Калиновке, взорвались шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.

***26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, которые повлекли за собой разрушения жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.