На Ривненщине неизвестные обстреляли дом председателя ОТГ (фото)

Полиция открыла уголовное производство по факту покушения на убийство.

В Ривненской области ночью 10 сентября неизвестные злоумышленники обстреляли дом председателя Малинской объединенной территориальной громады Березновского района Анатолия Димитрова.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, неизвестный произвел четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, остальные - в дом.

«В доме находились супруги и трое их детей: 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал. С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7,62 мм и обломки деформированной пули», - отмечает пресс-служба полиции.

Следователи Березновского отделения полиции устанавливают обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В разговоре с корреспондентом УНИАН Анатолий Димитров отметил, что конкретных угроз в его адрес не поступало.

«Но, работая в органах местного самоуправления, не всем можно угодить. Какое-то недовольство от отдельных людей слышать приходилось, но все это было на бытовом уровне. Сейчас я просто в шоке. Не могу представить, кому это было выгодно. Сказывается и бессонная ночь, но надеюсь, что правоохранители разберутся и найдут злоумышленников», - говорит Димитров.