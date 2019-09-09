В Житомире неизвестные в футболках «СБУ» напали на инкассаторов, ранен полицейский (фото, видео)

По информации СМИ, неизвестные скрылись в автомобиле Daewoo Lanos.

В Житомире утром 9 сентября неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейских охраны, которые вывозили деньги из магазина. Один из правоохранителей в результате стрельбы получил ранения.

Читайте такжеВ Киеве грабители вынесли из магазина 30 смартфонов за 120 секунд

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Житомирской области, инцидент произошел около 10 часов утра. Преступники совершили нападение, когда деньги переносили из магазина в спецавтомобиль.

Правоохранитель успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же после этого другой полицейский закрылся в машине изнутри.

Вследствие стрельбы полицейский получил ранение в ногу. Его доставили в больницу.

Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция ввела на территории региона оперативный план «Сирена».

Как сообщает «Информатор», ссылаясь на источники, в автомобиле нападавших находились три человека в черных футболках, позади которых была надпись «СБУ». Предварительно, нападавшие имели при себе пистолет Макарова. Преступники скрылись на автомобиле Daewoo Lanos.

Ранее в Одессе задержали иностранца, который в августе расстрелял автомобиль с водителем и ограбил отделение «Новой почты».