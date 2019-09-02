В Одессе задержали иностранца, который расстрелял автомобиль и ограбил "Новую почту"

Злоумышленник имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года, сейчас он на испытательном сроке.

В Одессе задержали иностранца, который в августе расстрелял автомобиль с водителем и ограбил отделение «Новой почты».

Как сообщили сегодня УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в конце прошлой недели полиция задержала подозреваемого в совершении двух тяжких преступлений, совершенных в Беляевском районе области.

В частности, в начале августа вооруженный ружьем мужчина на трассе «Киев - Одесса» обстрелял Mitsubishi Pajero.

«Увидев на обочине автодороги Киев - Одесса припаркованный внедорожник, злоумышленник несколько раз выстрелил по нему из ружья. В результате водитель получил огнестрельные ранения. Отобрать автомобиль подозреваемый не смог, поскольку раненый мужчина уехал», - рассказали в главке.

В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение «Новой почты». В частности, угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тыс. грн, после чего скрылся.

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Злоумышленником оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе.

«Установлено, что у себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке», - сообщили в главке.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений злоумышленник отказался.

Сейчас полиция рассматривает несколько версий, в том числе, убийство с целью завладения автотранспортом.

В ходе проведения следственных действий мужчина опознан потерпевшими, а по месту его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к этим преступлениям.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, - до пятнадцати лет лишения свободы.

Также фигурант проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории региона.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Одесской области, на трассе Киев -Одесса, неизвестный из ружья расстрелял стоящий автомобиль. Инцидент произошел на автозаправке недалеко от села Нерубайское Беляевского района. Водитель получил ранения.

В тот же день в Нерубайском неизвестный совершил вооруженное ограбление отделения «Новой почты».

В полиции заявили, что, предположительно, оба преступления совершил один человек.