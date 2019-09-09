Бронемашина придавила к танку: названа причина гибели контрактника в Черниговской области
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования «Север», произошедшей 7 сентября возле села Гончаровское Черниговской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По предварительной информации, во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, двигавшемуся впереди.
От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение.
В ГБР сообщили, что уже проведен осмотр места происшествия, допрошены участники и очевидцы; готовится ходатайство о назначении соответствующих экспертиз; проводятся следственные эксперименты.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего), наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Черниговской области возле с. Гончаровское при перемещении техники в результате нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту.
По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.