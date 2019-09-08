В Киеве спасают мужчину, залезшего на вершину Южного моста (фото)
20:46, 08 сентября 2019Происшествия
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Доставать мужчину приехали спасатели из Киевской службы спасения.
Мужчина забрался на самую вершину моста / фото: "Киев Оперативный"
В Киеве мужчина залез на вершину Южного моста, но не может самостоятельно слезть.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.
фото: "Киев Оперативный"
фото: "Киев Оперативный"
Как сообщал УНИАН, киевские спасатели вечером 8 июня получили сообщение о падении человека с пешеходного моста. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пострадавшая женщина была спасена рядовыми гражданами.
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