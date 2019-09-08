В Киеве спасают мужчину, залезшего на вершину Южного моста (фото)

Доставать мужчину приехали спасатели из Киевской службы спасения.

В Киеве мужчина залез на вершину Южного моста, но не может самостоятельно слезть.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.

Как сообщал УНИАН, киевские спасатели вечером 8 июня получили сообщение о падении человека с пешеходного моста. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пострадавшая женщина была спасена рядовыми гражданами.