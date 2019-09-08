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В Киеве спасают мужчину, залезшего на вершину Южного моста (фото)

20:46, 08 сентября 2019
Происшествия
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Мужчина забрался на самую вершину моста / фото: "Киев Оперативный"

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Доставать его приехали спасатели из Киевской службы спасения.

фото: "Киев Оперативный"
фото: "Киев Оперативный"

Как сообщал УНИАН, киевские спасатели вечером 8 июня получили сообщение о падении человека с пешеходного моста. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пострадавшая женщина была спасена рядовыми гражданами.

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Теги: #Киев#Южный мост