В Киеве спасли женщину, которая прыгнула в Днепр с пешеходного моста
10:24, 09 июня 2019Происшествия
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Причину и обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранительные органы.
В Киеве женщина упала с пешеходного моста / golos.ua
Киевские спасатели вечером 8 июня получили сообщение о падении человека с пешеходного моста. Прибыв на место происшествия спасатели установили, что пострадавшая женщина была спасена рядовыми гражданами.
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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве, до прибытия работников медицинской службы спасателями оказывалась моральная и психологическая поддержка женщине 1989 года рождения.
Причину и обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла трагедия: 2-летний ребенок выпал из окна восьмого этажа.
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