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Киевзеленстрой присвоил более 10 миллионов во время ремонта парка - СБУ

21:33, 07 сентября 2019
Происшествия
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Киевзеленстрой присвоил более 10 млн грн во время ремонта парка / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным службы, заместитель генерального директора по вопросам капитальных вложений коммунального объединения Киевзеленстрой вступил в сговор с фиктивной частной фирмой.

Они завысили объем и стоимость капитального ремонта парка Партизанской славы в Дарницком районе Киева и присвоили из бюджета более 10 миллионов гривень.

СБУ и прокуратура провели обыски в офисах фигурантов дела. Они изъяли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией.

Заместителю генерального директора объявили о подозрении по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса.

Сейчас досудебное следствие продолжается.

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Теги: #СБУ#Киевзеленбудпогода в Киеве