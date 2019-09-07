Киевзеленстрой присвоил более 10 миллионов во время ремонта парка - СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила, что Киевзеленстрой присвоил более 10 миллионов гривень во время ремонта парка.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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По данным службы, заместитель генерального директора по вопросам капитальных вложений коммунального объединения Киевзеленстрой вступил в сговор с фиктивной частной фирмой.
Они завысили объем и стоимость капитального ремонта парка Партизанской славы в Дарницком районе Киева и присвоили из бюджета более 10 миллионов гривень.
СБУ и прокуратура провели обыски в офисах фигурантов дела. Они изъяли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией.
Заместителю генерального директора объявили о подозрении по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса.
Сейчас досудебное следствие продолжается.