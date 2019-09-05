На Львовщине в ДТП попал автобус с детским танцевальным коллективом: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

На месте столкновения автобуса с двумя автомобилями погиб гражданин Германии, травмированы 13 детей.

В Каменка-Бугском районе на Львовщине в ДТП попал автобус, который перевозил группу детей. На месте происшествия погиб человек, 13 детей с травмами госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 сентября в 20.59 на автодороге Киев-Чоп вблизи с. Дидилов.

Как отмечается, произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса, который перевозил 49 человек, из них 45 детей. В результате столкновения на месте происшествия погиб водитель микроавтобуса, гражданин Германии. Также пострадали 13 человек (из них 11 детей 2005 - 2009 г.н.), которых госпитализированы в больницу.

Читайте такжеНа Львовщине задержали двух беглецов из колонии - ранен полицейский (фото, видео)Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, «со слов свидетелей, водитель микроавтобуса выехал на встречную и влетел в автобус. На месте работали пять скорых, полиция и спасатели. Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, также из автобуса забрали детей в больницу, все живы, но есть травмы. В автобусе был танцевальный коллектив из Черновицкой области».

Как уточнили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, произошло столкновение автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту “Чернигов-Краков”, микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Volkswagen Jetta. В результате ДТП водитель автомобиля Мерседес-Вито гражданин Германии 1988 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия, 1травмованих детей госпитализированы в лечебные заведенияЛьвова, остальных пассажиров автобуса временно размещены в гостинице “Каро” (с. Лапаевка).