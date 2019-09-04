На столичном Подоле хулиганы покрасили в розовый цвет фонтан "Самсон"

За повреждение объекта культурного наследия задержали трех злоумышленников.

Неизвестные молодые люди покрасили в розовый цвет фонтан «Самсон» на Контрактовой площади в Подольском районе Киева.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

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Ночью 4 сентября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица разрисовывают исторический памятник архитектуры. На место сразу отправились патрульные наряды и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Прибыв по адресу, правоохранители увидели неизвестных лиц, которые начали убегать. Одному из них сбежать не удалось – его задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил полицейским имена своих товарищей.

Трое злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полиция установила, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. Так, в своей переписке подозреваемые обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.