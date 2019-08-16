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В Кременчуге мальчик выпал с девятого этажа и погиб

11:15, 16 августа 2019
Происшествия
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Мальчику было 4,5 года / фото Informburo.kz

Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер Кременчугского отдела полиции Анна Васенко.

По ее словам, трагедия произошла вчера вечером. Мальчик, которому было 4,5 года, играл на окне, где была установлена москитная сетка. Вероятно, ребенок на нее оперся и выпал из окна.

На место ЧП была вызвана скорая медицинская помощь, но реанимационные мероприятия врачей результатов не принесли.

Также вчера вечером в Горишних Плавнях Полтавской области из окна третьего этажа выпал 4-летний мальчик.

По словам Васенко, это произошло на ул. Героев Днепра. Ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Мальчика госпитализировали.

«Жизни ребенка ничего не угрожает. Планируется перевод пострадавшего для дальнейшего лечения в детскую больницу Полтавы», - сообщила Васенко.

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Теги: #гибель#падение#мальчик#Кременчуг#окнопогода в Полтаве