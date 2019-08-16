В Кременчуге мальчик выпал с девятого этажа и погиб

Ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна.

В Кременчуге Полтавской области малолетний мальчик выпал из окна 9-го этажа жилого дома и погиб.

Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер Кременчугского отдела полиции Анна Васенко.

По ее словам, трагедия произошла вчера вечером. Мальчик, которому было 4,5 года, играл на окне, где была установлена москитная сетка. Вероятно, ребенок на нее оперся и выпал из окна.

На место ЧП была вызвана скорая медицинская помощь, но реанимационные мероприятия врачей результатов не принесли.

Также вчера вечером в Горишних Плавнях Полтавской области из окна третьего этажа выпал 4-летний мальчик.

По словам Васенко, это произошло на ул. Героев Днепра. Ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку. Мальчика госпитализировали.

«Жизни ребенка ничего не угрожает. Планируется перевод пострадавшего для дальнейшего лечения в детскую больницу Полтавы», - сообщила Васенко.