В Киеве мужчина сделал замечание шумной компании и получил три удара ножом

Пострадавшего в ночной драке в срочном порядке госпитализировали.

В ночь на 2 сентября в Киеве мужчине нанесли три ножевых ранения за то, что он сделал замечание.

Драка произошла по адресу улица Кустанайская, 7, пишет Информатор.

Читайте такжеВ Харькове в трамвае участковый до крови избил пенсионераВызов на линию экстренных служб поступил около полуночи. По предварительной информации, возле дома сидела компания людей и шумела. Местный житель вышел на улицу, чтобы сделать замечание по этому поводу. Но в итоге завязался конфликт, который перерос в драку. В результате стычки мужчине нанесли три ножевых ранения. После случившегося дебоширы скрылись.

Отмечается, что у пострадавшего резаная рана в области ребер, колотая рана бедра и колотая рана в области лопатки. Прибывшие на место событий патрульные оказали ему первую помощь и передали медикам. В дальнейшем мужчину в срочном порядке госпитализировали.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве ночью парня с перерезанным горлом выбросили на обочину, он истек кровью до приезда «скорой помощи».