Польский дипломат не пострадал: полиция выяснила, зачем львовские подростки бросали пластилин на гостей школьной линейки

Хулиганом оказался 13-летний парень, который ради развлечения бросил с балкона дома на территорию школы пластичную игрушку.

Во Львове полицейские установили личность подростка, который во время проведения торжественной линейки бросил на территорию школы №24 предмет, предположительно попавший в польского дипломата. Это 13-летний парень. По его словам, он просто развлекался.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что сегодня, 2 сентября, около 12.35 в полицию поступило сообщение от директора одной из школ, расположенной в Лычаковском районе Львова, о том, что во время проведения торжеств неизвестный бросил на территорию школы неустановленный предмет.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, работники ювенальной превенции, участковый офицер полиции и представители других служб.

«Установлено, что к происшествию причастен тринадцатилетний львовянин, который находился в гостях у своего товарища. С балкона, расположенного на третьем этаже дома, он бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета - это такая игрушка. Как пояснил парень, это он сделал ради развлечения», - сообщил и.о. начальника Главного управления Нацполиции Львовщины полковник полиции Тарас Сабанюк.

В результате происшествия никто не пострадал.

По сведениям полиции, несовершеннолетний будет опрошен в присутствии родителей, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, инцидент произошел в школе № 24 имени Марии Конопницкой.

По информации издания Zaxid.net предмет попал в представителя польского консульства, который присутствовал на линейке.

Во львовском городском совете случившееся назвали провокацией и потребовали наказания виновных. По информации львовской мэрии, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько неизвестных предметов. Впоследствии стало известно, что речь идет о желеобразной игрушке «слайм» и небольшом камне, который и попал в польского дипломата.

Школа №24 в центре Львова является одной из двух школ города, где обучение ведется на польском языке.