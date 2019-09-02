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На линейке во львовской школе подростки бросили камень в польского дипломата

16:01, 02 сентября 2019
Происшествия
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Львовские дети бросили камень в польского дипломата / zaxid.net - фото пресс-службы ЛГС

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Об инциденте сообщает Zaxid.net, ссылаясь на пресс-службу Львовского горсовета. В городском совете случившееся назвали провокацией и требуют наказания виновных.

По информации львовской мэрии, во время торжественной линейки во двор школы бросили несколько неизвестных предметов. Впоследствии стало известно, что речь идет о желеобразной игрушке «слайме» и небольшом камне, который и попал в польского дипломата.

Сразу после инцидента городской голова Львова Андрей Садовый обратился к СБУ с требованием отреагировать на происшествие.

Полиция области сообщила, что к происшествию причастны двое 15 летних подростков. Один из них является учеником этой школы, а другой «пришел к нему в гости». С родителями учеников проведут профилактическую беседу.

Школа №24 в центре Львова является одной из двух школ города, где учеба ведется на польском языке. 

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Теги: #школа#Львівпогода во Львове