Под Харьковом на свалке нашли тело женщины с перерезанным горлом

На теле женщины обнаружены повреждения в виде резаной раны шеи.

В Харьковской области на свалке найдено тело убитой 40-летней жительницы города Лозовая.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, информация о выявлении тела женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи поступила в Лозовский отдел полиции 2 сентября около 6:35.

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На место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и эксперты.

«Полицейским удалось оперативно установить личность погибшей. Ею оказалась 40-летняя жительница города Лозовая», - говорится в сообщении.

Сейчас полицией осуществляются неотложные следственные и розыскные мероприятия с целью установления свидетелей происшествия и всех обстоятельств преступления. Вещественные доказательства изъяты.

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.