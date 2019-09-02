Под Харьковом на свалке нашли тело женщины с перерезанным горлом
В Харьковской области на свалке найдено тело убитой 40-летней жительницы города Лозовая.
Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, информация о выявлении тела женщины с телесными повреждениями в виде резаной раны шеи поступила в Лозовский отдел полиции 2 сентября около 6:35.
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На место происшествия выехали руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и эксперты.
«Полицейским удалось оперативно установить личность погибшей. Ею оказалась 40-летняя жительница города Лозовая», - говорится в сообщении.
Сейчас полицией осуществляются неотложные следственные и розыскные мероприятия с целью установления свидетелей происшествия и всех обстоятельств преступления. Вещественные доказательства изъяты.
Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.