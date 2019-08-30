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Серп и молот: во Львове в День памяти защитников неизвестные разрисовали памятник Бандере

11:37, 30 августа 2019
Происшествия
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Неизвестные нарисовали серп и молот на памятнике Степану Бандере / facebook.com/IgorDyakovich

Во Львове в День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, неизвестные разрисовали коммунистическими символами памятник Степану Бандере.

Об этом сообщил на своей странице Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.

Читайте такжеВ Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному«Чем занимается полиция? Львов, шок...», – отметил в подписе под фотографиями с места события депутат.

Кроме того, как сообщил работник Винниковского городского совета Виталий Кобрин, в тот же день неизвестный разрисовал по городу Винники символами «красного коммунистического террора» статую Матери Божьей, остановку общественного транспорта и хозяйственную постройку.

Коммунистическая символика появилась на статуе Матери Божьей в Винниках / фото plus.lviv.ua

Правоохранители данную информацию пока не комментируют.

Справка. Винники – город районного значения, подчиненный Лычаковскому району города Львова. Город имеет собственный орган самоуправления – городской совет.

Как сообщал УНИАН, в июле в Харькове неизвестные разрисовали краской памятный знак воинам УПА в Молодежном парке.

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Теги: #Львов#вандализм#Запрещенная коммунистическая символика в Украине#Степан Бандерапогода во Львове