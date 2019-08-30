Серп и молот: во Львове в День памяти защитников неизвестные разрисовали памятник Бандере

А в городе Винники символы "коммунистического террора" появились на статуе Матери Божьей, на остановке и хозяйственной постройке.

Во Львове в День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, неизвестные разрисовали коммунистическими символами памятник Степану Бандере.

Об этом сообщил на своей странице Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Дякович.

Читайте такжеВ Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному«Чем занимается полиция? Львов, шок...», – отметил в подписе под фотографиями с места события депутат.

Кроме того, как сообщил работник Винниковского городского совета Виталий Кобрин, в тот же день неизвестный разрисовал по городу Винники символами «красного коммунистического террора» статую Матери Божьей, остановку общественного транспорта и хозяйственную постройку.

Правоохранители данную информацию пока не комментируют.

Справка. Винники – город районного значения, подчиненный Лычаковскому району города Львова. Город имеет собственный орган самоуправления – городской совет.

Как сообщал УНИАН, в июле в Харькове неизвестные разрисовали краской памятный знак воинам УПА в Молодежном парке.