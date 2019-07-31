В Харькове вандалы закрасили памятник УПА в цвета флага Польши

Сотрудники полиции ищут правонарушителей.

В Харькове неизвестные снова разрисовали краской памятный знак воинам УПА в Молодежном парке.

Читайте такжеПольша ищет свидетелей «геноцида поляков членами ОУН-УПА»

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 14:25.

Следователи задокументировали факт инцидента. На фото полиции можно видеть, что флаг закрасили белой и красной краской, по подобию флага Польши.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сотрудники полиции ищут правонарушителей.

Памятник УПА в Харькове неоднократно страдал от рук вандалов. Так, 24 июня его облили красной краской.