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В Харькове вандалы закрасили памятник УПА в цвета флага Польши

18:19, 31 июля 2019
Происшествия
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В Харькове неизвестные разрисовали краской памятник УПА / hk.npu.gov.ua

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 14:25.

Следователи задокументировали факт инцидента. На фото полиции можно видеть, что флаг закрасили белой и красной краской, по подобию флага Польши.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сотрудники полиции ищут правонарушителей.

Памятник УПА в Харькове неоднократно страдал от рук вандалов. Так, 24 июня его облили красной краской.

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Теги: #Харьков#УПАпогода в Харькове