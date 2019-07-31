В Харькове вандалы закрасили памятник УПА в цвета флага Польши
18:19, 31 июля 2019Происшествия
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Сотрудники полиции ищут правонарушителей.
В Харькове неизвестные разрисовали краской памятник УПА / hk.npu.gov.ua
В Харькове неизвестные снова разрисовали краской памятный знак воинам УПА в Молодежном парке.
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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 14:25.
Следователи задокументировали факт инцидента. На фото полиции можно видеть, что флаг закрасили белой и красной краской, по подобию флага Польши.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Сотрудники полиции ищут правонарушителей.
Памятник УПА в Харькове неоднократно страдал от рук вандалов. Так, 24 июня его облили красной краской.
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