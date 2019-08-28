Прокуратура назвала причину страшного пожара в одесском отеле «Токио Стар»

Апелляционный суд также отказался выпустить из СИЗО владельца гостиницы Вадима Черного, опасаясь, что он может скрыться.

Прокуратура Одесской области заявила, что пожар в одесском отеле «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа погибли 9 человек, начался из-за короткого замыкания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил представитель областной прокуратуры во время заседания в апелляционном суде, где продолжилось рассмотрение ходатайства об изменении меры владельцу гостиницы Вадиму Черному.

В частности, по словам прокурора Евгения Антощука, по предварительным данным, возгорание произошло из-за чрезмерной нагрузки на электросети, что привело к короткому замыканию. При этом, он не смог уточнить, какие именно нарушения противопожарной безопасности были допущены Черным.

Как заявила прокурор Оксана Моско, сотрудники ГСЧС в 2012 году выдавали предписание о невозможности функционирования «Токио Стар» в качестве гостиницы из-за нарушений норм пожарной безопасности.

Она также отметила, что совладелец гостиницы Сергей Дурач уже покинул Украину, и, если Черного отпустить из СИЗО, он последует примеру своего бизнес-партнера.

Моско добавила, что во время обысков была обнаружена копия паспорта гражданина США на имя Черного.

Сам же бизнесмен заявил, что ночью нагрузка на сети – наименьшая, поэтому он выразил сомнение в версии о возгорании, озвученной прокуратурой.

Кроме того, Черный заявил, что Дурач не скрывается за рубежом, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину.

Заслушав стороны, суд оставил в силе решение Киевского райсуда Одессы о пребывании Черного в следственном изоляторе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 были госпитализированы.

Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Один погибший до сих пор не идентифицирован.

Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Владелец гостиницы, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы.