На Днепропетровщине мужчина устроил в подъезде дома фекальный "перформанс"

Кроме того, мужчина грозил изнасиловать детей и подорвать дом.

Мужчина, проживающий на Большой Ковалевке,4 в Новомосковске Днепропетровской области, систематически заливает фекалиями подъезд своего дома угрожает соседям.

Об этом сообщает Информатор.

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«В прямом смысле, с ведра. То есть открывает двери и сливает все, что скопилось, на лестницу. И такой перформанс он устраивает на перманентной основе. Дело в том, что мужчине давно отключили воду и газ. И это у него бунт такой», - рассказал местный житель Александр Соболь.

В ночь на четверг, 22 августа, мужчина закрылся у себя в квартире с газовыми баллонами и угрожал взорвать дом. В ответ жители вызвали полицию и спасателей, которые прибыли в 00:01.

«Мужчина проживает с пожилой матерью. Долгое время он судился с ОСМД, однако ему все же отрезали газ и воду. В последнее время он угрожал соседям и их детям физической расправой и изнасилованиями. Закончилось все тем, что его отвезли в отделение полиции, однако сегодня скорее всего он будет уже дома. Газ из дома сотрудники ГСЧС вынесли. Однако гарантии, что он не принесет в квартиру новые баллоны - нет. Как он сегодня будет реагировать - неизвестно», - добавил Александр.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Бастионная в одной из квартир нашли тело пожилой женщины, которое пролежало там около семи месяцев.