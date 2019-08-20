В доме экс-депутата нашли труп женщины, пролежавший 7 месяцев - СМИ

На месте происшествия работают правоохранители.

В Киеве на улице Бастионная в одной из квартир нашли тело пожилой женщины, которое пролежало там около семи месяцев.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

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По словам соседей, пенсионерку никто не видел с февраля этого года. Родственников у нее не было, поэтому никто, кроме подруги, не сообщал в полицию о ее исчезновении.

Сегодня, 20 августа, правоохранители вместе с сотрудниками ГСЧС раскрыли окно на втором этаже и обнаружили тело в коридоре квартиры.

По словам следователей, трупного запаха в квартире не было, потому что в коридор через закрытые двери не поступал воздух.

По данным ТСН.ua, в этом подъезде живет депутат Анна Гопко.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, тело погибшей должны забрать медики.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.