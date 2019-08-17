На Житомирщине произошел масштабный пожар в деревообрабатывающем цехе (фото)

Спасатели ликвидировали пожар в деревообрабатывающем цехе в Бердичевском районе.

На Житомирщине во время масштабного пожара в деревообрабатывающем цехе сгорели деревообрабатывающие станки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины в Житомирской области, пожар возник в деревообрабатывающем цехе в селе Дубовая Бердичевского района. Сообщение о нем поступило спасателям 17 августа ночью в 03:33.

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Работник цеха обнаружил возгорание внутри помещения. Пожар успел распространиться на крышу. Мужчина сразу вызвал спасателей и попытался самостоятельно потушить огонь.

На тушение пожара было направлено отделение спасателей 9-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте происшествия они выяснили, что огонь уже успел охватить половину цеха на площади 200 кв. м., тогда как площадь самого здания - 480 кв.м .

Кроме того, пламя в любой момент могло перекинуться на помещение охраны цеха.

Спасателей локализовали пожар в 04:09 и в 07:00 – ликвидировали полностью. Огонь уничтожил кровлю, деревообрабатывающие станки и доски. Сумму ущерба и причину пожара сейчас выясняют. К ликвидации пожара привлекалось 15 спасателей и 4 единицы пожарной техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.