Нападавшие на Куприя забыли сумку с документами, убегая с места преступления - СМИ (фото)
15:23, 16 августа 2019Происшествия
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В сумке были документы россиянина из Чечни.
Нападавшие на Куприя забыли сумку с документами на месте преступления / фото Киев оперативный
Убегая после нападения на нардепа Виталия Куприя под Киевом, злоумышленники забыли сумку, в которой были документы.
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В частности в сумке нашли водительские права и вид на жительство в Украине. Фото документов опубликовали в группе "Киев оперативный" в Facebook.
Судя по документам, вероятно, один из нападавших - россиянин из Чеченской республики, который временно проживает в Украине.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 10:00 в Гостомеле двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. После инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель» серого цвета.
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