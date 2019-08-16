Брызнули слезоточивым газом и облили экскрементами: в полиции рассказали подробности нападения на нардепа Куприя под Киевом (фото)

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.

Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом «Терен-4» и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.

Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле «Опель» серого цвета.

Внефракционный нардеп, единственный член депутатского объединения "За Зеленского" Виталий Куприй на своей странице в Facebook сообщил, что ищет нападавших на него.

Как сообщал УНИАН, под Киевом напали на народного депутата: объявлен план-перехват.