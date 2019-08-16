Под Киевом напали на народного депутата: объявлен план-перехват

На данный момент неизвестно ни имя народного депутата, на которого совершили нападение, ни его состояние.

В пятницу, 16 августа, в Киевской области неизвестные совершили нападение на народного депутата. Нападавшие скрылись на автомобиле Opel Vectra. Полицейские области и столицы ищут подозреваемых, мужчину и женщину.

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Автомобиль объявили в розыск около 10:00. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации от полицейских, нападение произошло под Киевом. На данный момент неизвестно ни имя народного депутата, на которого совершили нападение, ни его состояние. Однако по всей территории Киевской области объявили план-перехват. Правоохранители ищут серый автомобиль Opel Vectra на еврономерах. Номерной знак авто - WJN ST 35.

Как сообщал УНИАН, в Киеве наказали автохама на внедорожнике, который выехал на тротуар и задел ребенка.