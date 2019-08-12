В Киеве на речном вокзале в воде нашли труп мужчины (фото)

Спасатели достали тело из воды на берег и передали медикам, которые зафиксировали факт смерти.

В понедельник, 12 августа, в Киеве на речном вокзале под причалом нашли труп мужчины.

Об этом сообщает «Информатор».

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Около 10:00 на Почтовую площадь отправился экипаж патрульной полиции. В районе причала №10 полицейские увидели мужчину без признаков жизни. Спасатели достали тело из воды на берег и передали медикам, которые зафиксировали факт смерти.

Мужчине было около 55 лет. Устанавливать причины смерти будет следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Одесской области водолазы обнаружили тело утонувшего мальчика, унесенного во время купания в открытое море вечером 7 августа.