Мальчика, унесенного в открытое море под Одессой, нашли мертвым

Ребенка, пропавшего 7 августа, сегодня нашли в районе села Григорьевка в 80 метрах от берега.

Сегодня в Одесской области водолазы обнаружили тело утонувшего мальчика, унесенного во время купания в открытое море вечером 7 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, подросток обнаружен 9 августа в 10:40 на расстоянии 70-80 метров от берега Черного моря.

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«В районе села Григорьевка найден погибший мальчик - водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело из воды. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи ГСЧС», - отметили в главке.

Сообщается, что водолазы сразу начали поиски ребенка, которого унесло в море вместе с отчимом (мужчину сразу удалось спасти пограничникам). Для поисков пропавшего мальчика задействовали пограничную службу, катер ПРК-01 «Морской поисково-спасательной службы» и катер «Акура» порта «Пивденный». В общем сложности, обследовано 25 км побережья и дно Черного моря на площади 14,35 тыс. кв. м.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в 20:00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в селе Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря пропал мальчик (2006 г. р.). Подросток вместе с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. В это время их накрыло волной и унесло в Черное море. Мужчину удалось спасти пограничникам, пришедшим на помощь на катере.