На Полтавщине поймали водителя, уровень алкоголя в крови которого превышал норму в 16 раз
В Полтавской области патрульные полицейские выявили нетрезвого водителя, содержание алкоголя в крови которого почти в 16 раз превысило допустимую норму.
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Как сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook, во время незначительного ДТП один из участников заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя.
"Первый сразу же сообщил в полицию. Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в результате ДТП в Житомирской области погибли четыре человека. 10 августа вечером на автодороге «Шепетовка-Чуднов-Бердичев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек. В результате на месте происшествия погибли два человека, позже в больнице скончались еще двое.