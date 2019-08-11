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ДТП в Винницкой области: травмированы 8 человек, в том числе трое детей

14:19, 11 августа 2019
Происшествия
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Как сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, 10 августа около 21.35 на автодороге Немиров - Гайсин вблизи села Красное Немировского района столкнулись Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170.

«Предварительно установлено, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 2170, житель Немировского района, выезжая на главную дорогу, допустил боковое столкновение с микроавтобусом Mersedes, которым управлял 49-летний житель Закарпатской области, после чего микроавтобус съехал в кювет», - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети 6, 7 и 13 лет. Все пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в Немировскую районную больницу. Угрозы их жизни нет.

У водителя ВАЗа после освидетельствования обнаружили в крови алкоголя 3,52 промилле. Он не пострадал.

Автомобили помещены на штрафплощадку. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются правоохранители. Следствие начало уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Теги: #ДТП#ДТП в Винницкой области