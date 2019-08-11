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В Киеве мужчина устроил стрельбу с балкона (видео)

14:04, 11 августа 2019
Происшествия
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В одном из районов Киева открыли стрілянину / dtp.kiev.ua, instagram.com

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Соответствующее видео было опубликовано в Instagram проекта dtp.kiev.ua. На видео можно видеть, что неизвестный мужчина целился в небо.

«Киев, улица Чернобыльская. Мужчины решили пострелять с балкона», – говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в нетрезвом состоянии устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

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Теги: #Киев#стрельбапогода в Киеве